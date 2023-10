Tunesië weigert financiële steun van Europese Unie na migratiedeal

De Tunesische president Saied weigert financiële steun van de Europese Unie aan te nemen, melden internationale persbureaus. Het gaat om een geldbedrag van 127 miljoen euro, dat vorige maand door de Europese Commissie aan het land beloofd werd.

Volgens Tunesië is dit geldbedrag te laag en gaat het in tegen de gemaakte afspraken van de migratiedeal die een paar maanden geleden met de Europese Unie werd gesloten. Dit zou het eerste geldbedrag zijn dat naar Tunesië overgemaakt zou worden.

Bij het sluiten van het akkoord werd door de EU een miljard euro aan steungeld beloofd aan het Noord-Afrikaanse land, dat de migratiestroom naar Europa sterk moest gaan inperken. Met het geld moet ook geïnvesteerd worden in het land, zodat de zwakke economie versterkt kan worden.

Met het besluit van Saied kan de migratiedeal op losse schroeven komen te staan. Tunesië stelde vorige week nog het bezoek uit van een delegatie van de Europese Commissie, die de details van de deal zouden komen bespreken. Nu zijn de afspraken nog vaag. Ook werden er vorige maand vijf leden van het Europese Parlement geweigerd in het land.

Veel kritiek

Tot nu toe heeft de deal niet tot het gewenste resultaat geleid. Vanuit Tunesië stappen veel Afrikaanse migranten op bootjes om de overtocht te maken naar Europa, dat is niet minder geworden. In augustus kwamen er grote aantallen migranten aan op het Italiaanse eiland Lampedusa.

In juli werd het akkoord gesloten samen met Commissievoorzitter Von der Leyen, de Italiaanse premier Meloni en premier Rutte. De deal kreeg ook uit veel Europese landen flink wat kritiek; president Saied stelt zich autocratisch op en houdt zijn land in een wurggreep.

Verder zijn er veel zorgen over schendingen van mensenrechten. Mensenrechtenorganisaties hebben erop gewezen dat de situatie van migranten in het land nog verder zou verslechteren. In de dagen na de aankondiging van de deal overleden tientallen Afrikaanse migranten nadat ze in de woestijn waren gedumpt.