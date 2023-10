Treinverkeer van en naar Schiphol langzaam weer op gang na storing

Het treinverkeer van en naar Schiphol komt weer langzaam op gang. Er was een communicatiestoring tussen de verkeersleiding en de machinisten in de trein waardoor het treinverkeer een half uur heeft stilgelegen, zegt een woordvoerder van ProRail.

De communicatie is inmiddels hersteld, maar ProRail verwacht dat er nog de hele avond vertragingen zullen zijn.

Zestig treinen per uur

Per uur rijden er zo'n zestig treinen door de Schipholtunnel. Als die niet kunnen rijden, heeft dat een groot effect op het treinverkeer in heel Nederland. Ook op andere plekken zijn daardoor treinen gestrand.

Daarnaast was er al een gestrande trein tussen Utrecht en Amsterdam, "die de zaken er niet gemakkelijker op maakte", aldus ProRail.

Werkzaamheden

Het effect van de storing is landelijk, maar hoe dichter bij Schiphol, hoe meer last. Zo is ook het treinverkeer tussen Den Haag Centraal en Leiden Centraal ontregeld door de storing. Tussen die stations rijden minder intercity's, meldt de NS.

In de Schipholtunnel zijn werkzaamheden aan de gang. Dit zou mogelijk van invloed zijn geweest op de communicatiestoring. ProRail doet daar onderzoek naar.