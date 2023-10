Bekritiseerde BBB-gedeputeerde in Flevoland stapt na drie maanden op

BBB-gedeputeerde Jurie van den Berg in de provincie Flevoland is ruim drie maanden na zijn installatie opgestapt. Dat heeft een woordvoerder van de griffie in Flevoland gemeld.

Van den Berg stond zwaar onder druk. Meerdere fracties in de Provinciale Staten waren van plan om een motie van wantrouwen in te dienen tegen de kersverse gedeputeerde, wegens gebrek aan kennis op bestuurlijk en inhoudelijk vlak.

Tijdens vergaderingen maakte hij een zwakke indruk, schrijft Omroep Flevoland. Hij gaf onsamenhangende en soms tegenstrijdige informatie of bleek niet goed op de hoogte van het onderwerp.

Druk

Wout Jansen van Sterk Lokaal dreigde afgelopen woensdag de motie van wantrouwen al in te dienen. Hij zag daar volgens de regionale omroep op het laatste moment vanaf na een gesprek met BBB-fractievoorzitter Anja Keuter.

Jansen zette de BBB onder druk, zodat Van den Berg voor 1 oktober ontslag zou nemen. In dat geval hoefde de provincie hem geen twee jaar wachtgeld te betalen. Of Van den Berg met het passeren van deze datum nu een beroep gaat doen op het wachtgeld is nog niet bekend.

Van den Berg werd op 29 juni geïnstalleerd als één van de zes leden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. De voormalig kwaliteitscontroleur van een betonbedrijf en oud-raadslid op Urk was één van de twee door BBB voorgedragen gedeputeerden.

Hij zit al een tijdje ziek thuis.