Feyenoord boekt winst van bijna zeven miljoen, AZ verdient 1,5 miljoen

Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettowinst van 6,6 miljoen euro geboekt, zo blijkt uit het jaarverslag 2022-2023 dat dinsdagochtend gepubliceerd is.

Met de uitgaande transfers van Tyrell Malacia, Luis Sinisterra, Marcos Senesi en Fredrik Aursnes zijn in de zomer van 2022 grote transferopbrengsten gerealiseerd. Vrijwel de volledige netto-transferopbrengst is geherinvesteerd in de selectie, die daarmee kwantitatief en kwalitatief is versterkt.

Het vooruitzicht voor het nu lopende nieuwe boekjaar is goed. Met het behalen van het landskampioenschap kwalificeerde Feyenoord zich direct voor de groepsfase van het huidige Champions League-seizoen. Dat levert de club minimaal enkele tientallen miljoenen op.

Winst AZ gedaald

AZ heeft over het afgelopen seizoen een kleine winst geboekt. Het nettoresultaat na belastingen over het seizoen 2022-2023 bedraagt 1,4 miljoen euro. Een seizoen eerder was dit nog 18,6 miljoen.

De transfers van Sam Beukema, Milos Kerkez, Tijjani Reijnders, Jesper Karlsson, Yusuf Barasi, Pantelis Hatzidiakos en Tijs Velthuis zijn gedaan na 1 juli 2023 en zijn daardoor niet in het resultaat meegenomen. Deze worden verwerkt in het boekjaar 2023-2024.