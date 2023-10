Hunter Biden bepleit onschuld in rechtszaak over illegaal wapenbezit

Hunter Biden heeft voor de rechter gezegd dat hij niet schuldig is aan de aanklachten tegen hem. Tegen de 53-jarige zoon van de Amerikaanse president Joe Biden werden vorige maand drie aanklachten ingediend door een speciaal aanklager die verband houden met het overtreden van de wapenwet, vijf jaar geleden.

Hunter Biden zou in 2018 niet hebben aangegeven dat hij drugsverslaafd was toen hij een wapen kocht, wat in strijd met de wet is. Hij zou tot 25 jaar cel kunnen krijgen als hij voor de drie aanklachten wordt veroordeeld, al vallen de straffen voor deze overtredingen meestal lager uit.

Eerder leek het erop dat Biden een deal zou sluiten met justitie om vervolging te voorkomen, maar die afspraak hield geen stand. De rechter vond de voorwaarden niet helder.

Ook een verzoek van Bidens advocaat om de zitting van vandaag via een videoverbinding te laten plaatsvinden werd afgewezen door rechter Christopher Burke. Hij zei Biden net als iedere andere aangeklaagde voor de rechtbank moet verschijnen en dat hij geen speciale behandeling krijgt.