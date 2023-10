Extinction Rebellion heeft nog geen verbod op inzet waterkanon A12

Extinction Rebellion (XR) is nog niet verlost van het waterkanon bij de protesten op de A12 bij Den Haag. De klimaatactiegroep hoopte vandaag met een kort geding een verbod af te dwingen bij de rechter, maar die deed nog geen uitspraak.

De advocaten van de demonstranten claimden tijdens de zitting dat de inzet vooral gericht is op "mishandeling en vernedering". Daarnaast dient de inzet volgens hen "geen enkel legitiem doel."

Volgens de advocaten is ook totaal onduidelijk op grond van welke regels de politie de waterkanonnen eigenlijk inzet. Daarom mag het waterkanon niet meer ingezet worden tijdens A12-blokkades, vinden zij. "Er is geen richtlijn die duidelijk maakt in welke omstandigheden een waterkanon kan worden ingezet", zegt advocaat Jaantje Kramer bij Omroep West.

De gemeente Den Haag en de landelijke overheid vinden de inzet wel degelijk geoorloofd. Volgens de landsadvocaat zou een verbod een te grote inperking zijn van de bevoegdheid van burgemeester Jan van Zanen (VVD) van Den Haag. De politie hanteert volgens haar wel degelijk voorwaarden.

De rechter doet op 13 oktober uitspraak.