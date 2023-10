Van Wilder verrast favorieten in Tre Valli Varesine en is boos: 'Niet akkoord met alle shit'

Eerder dit jaar won Van Wilder al de Ronde van Duitsland en werd hij twaalfde in de Giro d'Italia. Hij is de vierde Belgische winnaar van deze eendagskoers.

Na afloop maakte Van Wilder een statement over een eventuele fusie tussen het Nederlandse Jumbo-Visma en het Belgische Soudal-Quick Step. "Deze overwinning is voor mijn teamgenoten en mijn staf", sprak hij in het eerste interview direct na de koers. "We zijn zelf als ploeg sterk genoeg."

"Het zijn moeilijke weken voor ons. We gaan niet akkoord met alle shit die er gebeurt en willen dat Soudal-Quick Step blijft bestaan."