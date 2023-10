Armenië sluit zich aan bij Internationaal Strafhof, tot irritatie van Rusland

Het gebrek aan steun resulteerde in een negen maanden durende Azerbeidzjaanse blokkade van de enclave en een nieuwe militaire aanval, waardoor Nagorno-Karabach als Armeense enclave de facto niet meer bestaat. Dat heeft geleid tot een massale vluchtelingenstroom en een grote humanitaire crisis. De Armeense premier Pashinyan liet zich eerder publiekelijk uit over zijn partnerschap met Rusland, en heeft gezegd "spijt te hebben" dat hij volledig op het Kremlin leunde voor bescherming.

De betrekkingen tussen Armenië, dat voorheen deel uitmaakte van de Sovjet-Unie, en Rusland, gaan eeuwen terug. Maar die banden verslechteren al tijden, omdat Rusland - dat normaal gesproken tegenwicht biedt aan het militair sterke Azerbeidzjan - sinds de oorlog in Oekraïne minder vredestroepen naar het gebied stuurt.

Het Armeense parlement heeft ingestemd met aansluiting bij het Internationaal Strafhof, ondanks bezwaren van de voornaamste bondgenoot van het land, Rusland. De aansluiting betekent dat nu ook in Armenië het arrestatiebevel van het Strafhof tegen Poetin van kracht wordt. Het Kremlin noemt de actie "vijandig".

De vraag is alleen in hoeverre de westerse bondgenoten Armenië zullen helpen; veel westerse landen willen hun enorme gasdeals met Azerbeidzjan niet op het spel zetten en vinden Armenië toch nog steeds te pro-Russisch.

Maar vooral de erkenning van het Internationaal Strafhof met daarbij de belofte om president Poetin uit te leveren als hij een stap in Armenië zet, wordt in Moskou gezien als een enorme 'anti-Russische' stap. Een vrij vernederende stap ook, die goed illustreert dat de Russische invloed in de Kaukasus aan het verschuiven is. Het is duidelijk dat Rusland Armenië meer en meer aan z'n lot zal overlaten.

De Armeense regering voelt zich kwetsbaar en heeft de afgelopen tijd geprobeerd nieuwe bondgenoten te vinden, waarbij ze vooral focussen op het Westen. Zo hield het land kort geleden militaire oefeningen met de VS, biedt Armenië sinds kort humanitaire hulp aan Oekraïne en riep het zijn vertegenwoordiger bij de CSTO, een Russisch militair bondgenootschap met oud-Sovjetstaten, terug.

Wil Poetin nu Armenië bezoeken, dan is de regering verplicht om hem aan te houden. In maart vaardigde het Strafhof een arrestatiebevel uit tegen zowel president Poetin als Maria Lvova-Belova, Russisch commissielid voor kinderrechten, op verdenking van kinderdeportaties. Het is de eerste keer dat een wereldleider op dit niveau wordt vervolgd door het Strafhof, waar meer dan honderd landen deel van uitmaken.

Het Kremlin zegt in een reactie op de aansluiting van Armenië: "We hebben vragen over het huidige leiderschap van Armenië." De woordvoerder voegt daaraan toe dat Rusland niet zou willen dat "Poetin moet weigeren om Armenië te bezoeken".