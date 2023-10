Celstraffen en jeugd-tbs voor ouders die baby in container achterlieten

De ouders die twee jaar geleden een baby in een ondergrondse afvalcontainer hebben achtergelaten in Amsterdam zijn door de rechtbank veroordeeld tot vijftien maanden jeugddetentie. De vader van het kind kreeg ook jeugd-tbs opgelegd. De vrouw moet zich daarnaast laten behandelen.

In een vuilcontainer op het Meernhof in Amsterdam-Zuidoost werd in februari 2021 een pasgeboren meisje gevonden. Een buurtbewoonster hoorde tijdens het weggooien van haar vuilnis een geluid uit de container komen. Ze wist naar eigen zeggen meteen dat het een baby'tje was en schakelde de hulpdiensten in. De brandweer slaagde erin het kind levend uit de ondergrondse container te halen. Het kindje werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht.

Een paar dagen na de vondst wist de politie een jongen en een meisje van 17 aan te houden voor het achterlaten van de baby. Zij bleken de ouders van het kind. Ze verklaarden te hebben gedacht dat het meisje overleden was, maar de rechtbank gelooft ze niet, schrijft NH Nieuws.

Tweede baby

Tijdens het onderzoek naar de baby in de vuilcontainer stuitte de politie op gesprekken over een tweede baby. Van dat kind, geboren in 2019, zijn resten gevonden in de achtertuin van de woning van de moeder.

Het staat voor de rechtbank vast dat deze baby heeft geleefd. Hoewel de ouders niet hebben verklaard hoe dit meisje om het leven is gekomen, concludeert de rechtbank dat zij de baby gezamenlijk en met voorbedachte rade om het leven hebben gebracht. "Buitengewoon ernstige en schokkende feiten, gruwelijke daden", aldus de rechtbank.

Met het meisje dat levend uit de container is gehaald, gaat het naar omstandigheden overigens goed. Ze staat onder gezag van jeugdbescherming, zei het OM eerder.