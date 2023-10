Van Gerwen speelt om veel titels en nummer een-plek: ‘Cruciale periode’

Bij de World Grand Prix, een van de grootste toernooien van het jaar, kan Van Gerwen deze week beginnen aan zijn missie om de koppositie op de wereldranglijst weer over te nemen. Hij is na nederlagen van Dirk van Duijvenbode, Raymond van Barneveld en Danny Noppert nog voor zijn eersterondepartij de enige overgebleven Nederlander.

"Het is mijn grootste doel. Ik wil terugkeren aan de top van de wereldranglijst. Het is een moeilijke taak, maar ik weet dat ik in staat ben om het voor elkaar te krijgen", vertelde Van Gerwen in eerdere interviews.

De 32 deelnemers strijden in een knock-outsysteem om een bedrag van omgerekend 138.000 euro, dat voor de winnaar klaarligt. De totale prijzenpot bedraagt 692.000 euro. De World Grand Prix heeft een bijzonder tintje. Het is het enige televisietoernooi waarbij de spelers een leg niet alleen moeten beëindigen met een dubbel, maar ook beginnen.

De World Grand Prix in Leicester duurt van 2 tot en met 8 oktober. Het evenement behoort tot de belangrijkste dartstoernooien ter wereld, de zogeheten majors. Ook het European Championship, de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals zitten in die categorie.

Regerend wereldkampioen Smith staat momenteel eerste op de wereldranglijst, gevolgd door Van Gerwen. Hun najaar van 2021 was ongeveer even goed, waardoor ze tot en met het WK bijna evenveel geld 'verdedigen'.

In plaats van een lijst met punten werkt de PDC namelijk met de Order of Merit, waarin het draait om prijzengeld. Al het geld dat een darter verdient op toernooien die meetellen voor de ranglijst, wordt bij elkaar opgeteld en blijft vervolgens voor twee jaar staan. Daarna wordt het weggestreept.

Het 'dartsnajaar' draait weer op volle toeren. In de komende maanden staan er vier belangrijke toernooien op het programma, gevolgd door het WK in december en januari. Al die wedstrijden tellen mee voor de wereldranglijst, en daar staat wat te gebeuren.

Tussen 2014 en 2021 stond Van Gerwen zeven jaar lang onafgebroken op de eerste plek van de wereldranglijst. Na een matig WK van 2021 verloor hij die positie aan Gerwyn Price.

In 2022 was Van Gerwen met vier grote toernooizeges misschien wel weer de beste darter, maar in de buurt van de nummer een-positie is hij nooit meer geweest. Dat deed de Brabander zeer.

Verhouding prijzengeld

Dat komt omdat er op het WK 500.000 pond (meer dan 575.000 euro) klaarligt voor de winnaar. Dat is meer dan dat er bij de vier grootste toernooien daarvoor te verdienen is. Zonder wereldtitel in de afgelopen twee jaar is het normaal gesproken onmogelijk om de nummer een van de wereld te zijn.

In de komende maanden ligt die kans er wel. Peter Wright (nu derde van de wereld) verdedigt zijn 500.000 pond van twee jaar geleden en kan dus wegvallen op de ranglijst. Dat is een reële optie, omdat de Schot de afgelopen tijd niet in vorm is.

PDC-baas Porter, die eerder dit jaar al aangaf wijzigingen aan het rankingsysteem te overwegen, ziet dat het gevecht nu alle kanten op kan. "Van Gerwen, Smith, Price en Wright zijn al jaren de topvier. Ze hebben regelmatig hun eigen gevecht om wie de nummer een op de ranglijst is, en wie er wereldkampioen wordt. Maar er zijn andere spelers die ook hun kans willen grijpen."