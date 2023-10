Indiase politie doorzoekt weer kantoren journalisten en neemt apparatuur mee

De Indiase politie heeft kantoren van een nieuwswebsite doorzocht in New Delhi in een onderzoek naar illegale financiering. De inval betrof ook huizen van journalisten. Het medium, NewsClick, zou volgens de regering geld krijgen uit China.

De relatie tussen India en China is gespannen sinds 2020. Toen laaide een grensconflict tussen de twee landen op. Dat conflict voert terug naar een korte oorlog in 1962, die door India werd verloren.

Critici noemen de inval van vandaag een aanval op een van de weinige onafhankelijke nieuwskanalen van India. Eerder dit jaar viel de Indiase belastingdienst nog kantoren van de BBC in India binnen. De doorzoekingen volgden na een kritische documentaire van de Britse omroep over premier Modi, die door de Indiase regering werd verboden.

De partij van Modi, de Bharatiya Janata Party (BJP), zei dat de invallen rechtmatig waren en dat de timing ervan niets te maken had met de documentaire. Toen werden alle telefoons in beslag genomen. Ook bij de nieuwste inval werden telefoons en ook laptops meegenomen.

NewsClick staat bekend als een van de weinige media die kritisch is op Modi. Internationaal wordt gewaarschuwd dat de persvrijheid in India wordt aangetast.

Opzettelijk media vervolgen

"Een speciaal onderzoeksteam lanceerde een zoekoperatie om iedereen te vinden die mogelijk geld uit het buitenland kreeg om een mediagroep te leiden met als doel het verspreiden van buitenlandse propaganda", zei een functionaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken tegen persbureau Reuters over de inval.

Volgens de functionaris maakten de invallen deel uit van een onderzoek door de Indiase financiële misdaaddienst. Een coalitie van 28 politieke oppositiepartijen zegt in een verklaring dat de regering de afgelopen jaren opzettelijk de media heeft vervolgd en onderdrukt door gebruik te maken van onderzoeksbureaus. Het gaat volgens de coalitie alleen om mediaorganisaties en journalisten "die de waarheid spreken tegen de machthebbers".

'Erg bezorgd'

Media, internationale rechtenorganisaties en buitenlandse liefdadigheidsinstellingen worden door de Indiase belastingdienst regelmatig onder de loep genomen.

Volgens het Indiase persbureau Press Trust of India werden er bij de acties twee journalisten aangehouden. Het persbureau zegt "erg bezorgd" te zijn over de invallen en achter de journalisten te staan.