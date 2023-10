Hoekstra moet langer wachten tot hij weet of hij Eurocommissaris kan worden

Wopke Hoekstra moet nog langer wachten tot duidelijk is of hij de nieuwe Eurocommissaris Klimaat kan worden. De milieucommissie van het Europees Parlement gaat extra vragen aan hem stellen. Daardoor hoort hij sowieso vandaag niet meer of hij op voldoende steun kan rekenen. Dat zeggen bronnen tegen de NOS.

Gisteravond stelde de milieucommissie haar besluit over de benoeming van Hoekstra al uit. De CDA'er werd drie uur lang ondervraagd, maar daarna waren de leden van de commissie er nog niet van overtuigd dat Hoekstra de geschikte persoon is om Frans Timmermans op te volgen. Zo waren er kritische vragen over eerdere uitspraken, over zijn klimaatambities en zijn verleden bij Shell.

Om Eurocommissaris te worden, heeft Hoekstra een tweederdemeerderheid van de stemmen nodig van de milieucommissie. De tijd dringt. Morgen wil de milieucommissie, op basis van de antwoorden van Hoekstra, bepalen of de stemming in het hele Europees Parlement doorgaat. Die stemming staat voor donderdag gepland.

Een meerderheid van het parlement moet dan nog instemmen met zijn benoeming. Als de milieucommissie opnieuw besluit om het uit te stellen, kan er pas over twee weken gestemd worden door het parlement.