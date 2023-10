Hoekstra krijgt extra vragen van milieucommissie Europees Parlement

Wopke Hoekstra moet nog langer wachten tot duidelijk is of hij de nieuwe Eurocommissaris Klimaat kan worden. De milieucommissie van het Europees Parlement gaat extra vragen aan hem stellen. Daardoor hoort hij sowieso vandaag niet meer of hij op voldoende steun kan rekenen.

Hoekstra krijgt extra vragen over zijn plannen voor het klimaat, die hij voor morgen 07.00 uur moet hebben beantwoord. De commissie komt vervolgens morgen om 08.30 uur weer bijeen om de antwoorden te bestuderen. Als de antwoorden naar tevredenheid van de commissie zijn beantwoord en er genoeg steun is voor Hoekstra binnen die commissie, kan het Europees Parlement over Hoekstra gaan stemmen.

Om Eurocommissaris te worden, heeft Hoekstra een tweederdemeerderheid van de stemmen nodig van de milieucommissie. De stemming in het Europees Parlement zou dan donderdag zijn.

"We proberen met deze vragen gewoon te begrijpen hoe hij het nu wil aanpakken", zegt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, die lid is van de milieucommissie. "De vragen focussen vooral op: hoe ga je dit doen, hoe wil je dit bereiken." Volgens hem zal Hoekstra met goede antwoorden moeten komen. "Er is in mijn politieke fractie veel twijfel. De vragen zullen voldoende moeten zijn om een tweede hoorzitting te voorkomen."

Slowaakse Eurocommissaris

De hoorzitting van Hoekstra hangt samen met die van de sociaaldemocratische Slowaakse Eurocommissaris Maros Sefcovic, die een deel van de portefeuille van Timmermans zal overnemen, waaronder de Europese Green Deal.

Ook over Sefcovic zijn er twijfels. De christendemocratische Peter Liese zegt dat Sefcovic "erg zwak" overkwam tijdens de eerste hoorzitting. Hij zegt geen twijfels te hebben over zijn partijgenoot Hoekstra. De Duitser zegt "optimistisch" te zijn dat er geen tweede hoorzitting nodig is.

Gisteravond stelde de milieucommissie haar besluit over de benoeming van Hoekstra uit. De CDA'er werd drie uur lang ondervraagd, maar daarna waren de leden van de commissie er nog niet van overtuigd dat Hoekstra de geschikte persoon is om Frans Timmermans op te volgen. Zo waren er kritische vragen over eerdere uitspraken, over zijn klimaatambities en zijn verleden bij Shell.

Tijdens de hoorzitting zei Hoekstra dat hij wil werken aan een wereldwijde kerosineheffing, een maritieme heffing en een belasting op fossiele brandstoffen. Verder wil dat de CO2-uitstoot van de EU in 2040 met 90 procent is verminderd.