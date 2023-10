Na 172 jaar trainen ook vrouwen voor ultieme zeilwedstrijd, in een simulator

De 172 jaar oude zeilwedstrijd om de America's Cup is prestigieus, historisch en innovatief. Noem het de Formule 1-versie van het zeilen, want alle nieuwe snufjes op zeilgebied komen voort uit deze race. Maar op één gebied liep de oudste sporttrofee ter wereld nog achter: de strijd om the Auld Mug werd altijd gedomineerd door mannen. Daar komt volgend jaar verandering in. In oktober 2024 zeilen de vrouwen voor het eerst in de historie hun eigen America's Cup. Nederland is er als de kippen bij om te testen. In een simulator, want er komt in de moderne boten geen touw aan te pas. De zeilboten, die met een snelheid van tegen de 100 kilometer per uur over het water zweven, worden namelijk bestuurd met een stuurtje en knoppen. We gingen langs in de loods waar de Nederlandse selectie traint. Bekijk de reportage hieronder:

"Ik kreeg vaak de vraag of ik ooit de Volvo Ocean Race (de prestigieuze zeilwedstrijd rond de wereld, red.) zou willen doen. Dat leek me niet zo leuk. Maar de America's Cup leek me wel cool: dat is gewoon kort, scherp en snel", vertelt Maxime Jonker, die uitkomt in de olympische Laser-klasse. "Maar dan zei ik wel: dat is waarschijnlijk geen optie, want het is een wereld waar vooral zware mannen nodig zijn. Dat dit nu voor vrouwen kan, is supergaaf." Animo Begin dit jaar konden zeilers zich aanmelden voor de Nederlandse vrouwen- en jeugdselectie, die onder leiding staat van drievoudig olympiër Pieter-Jan Postma. Hij was verbaasd over de vele animo. "Iedereen wil dit. Ik had wel gedacht dat ze het mooi zouden vinden, maar voor sommigen is dit een droom die ze al twintig jaar hebben. Het is zo uniek: dat dit er nu is en dat wij als een van de twaalf teams aan de startlijn staan: ik hoef niks te zeggen, ik hoef ze alleen af te remmen", aldus Postma.

Olympische zeilsters in selectie Omdat de America's Cup volgend jaar in oktober gepland staat, kunnen ook olympische zeilsters meedoen. De Nederlandse selectie bestaat nu uit Odile van Aanholt en Annette Duetz (olympisch medaillekandidaten volgend jaar in Parijs), Maxime Jonker, Arianne van de Loosdrecht, Ismene Usman en Willemijn Offerman.

Ook voormalig wereldkampioenen Odile van Aanholt en Annette Duetz, serieuze kandidaten voor olympisch goud in Parijs in de 49er FX-klasse, zijn in het project gestapt. Van Aanholt: "De Spelen staan echt op één, maar dit voegt alleen maar iets toe. Ik leer elke dag heel veel. Ik word elke dag een betere zeilster, en ik word beter in communiceren." Gamen Om de boot voor de America's Cup te besturen, zijn wat andere vaardigheden nodig dan in een olympische boot. De snelheid ligt veel hoger, het team is groter en de besturing is anders. De twee stuurvrouwen zitten naast elkaar met een zeil ertussen, waardoor ze nog duidelijker moeten communiceren. Het lijkt, net als in de Formule 1, bijna op gamen. Toch blijft het ook gewoon zeilen, aldus Postma. "Het gaat nog steeds over beslissingen nemen. Omdat je sneller gaat, worden de beslissingen nog urgenter. Maar het gaat nog steeds over die beslissingen: wie is het slimste? Het is de volgende stap in het zeilen."