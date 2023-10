Vanavond op tv: Vraag naar zonnepanelen daalt • Tunesië weigert geld • Enquêtecommissie fraudebeleid

De eerste helft van dit jaar beleefde de sector nog het beste half jaar ooit. Maar sinds de zomer is de klad erin gekomen en lijken huiseigenaren huiverig om zonnepanelen op hun dak te plaatsten. Wat is er aan de hand?

Dankzij een gunstige subsidieregeling groeide Nederland de afgelopen jaren uit tot Europees kampioen zonnepanelen: nergens in de EU liggen per hoofd van de bevolking meer panelen op het dak dan hier.

Wat wil de Tunesische president?

De Tunesische president Saied weigert de 127 miljoen euro aan te nemen die de EU vorige maand aan het land beloofde. Volgens Tunesië is dit geldbedrag te laag en gaat het in tegen de gemaakte afspraken van de migratiedeal, die een paar maanden geleden werd gesloten om de migratiestroom naar Europa in te perken. Dit zou het eerste geldbedrag zijn dat naar Tunesië overgemaakt zou worden van in totaal een miljard euro.

Is het besluit van Saied het einde van de migratiedeal, die toch al niet tot de gewenste resultaten lijkt te leiden? Europa-correspondent Saskia Dekkers schuift aan in de studio.