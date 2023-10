Drie doden bij schietincident in Thais winkelcentrum, 14-jarige jongen opgepakt

In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn drie doden gevallen bij een schietpartij in een winkelcentrum. De politie heeft een 14-jarige jongen gearresteerd die betrokken was bij het incident, schrijven lokale media.

Naast de drie overleden personen raakten er ook zes mensen gewond. De lokale hulpdiensten melden dat een van hen een andere nationaliteit heeft dan de Thaise. Welke dat is, is niet bekend.

Honderden bezoekers van het winkelcentrum Siam Paragon vluchtten weg toen zij geweerschoten hoorden. Autoriteiten sloten na de schietpartij een nabijgelegen treinstation.

De Thaise premier Srettha Thavisin heeft zijn condoleances aangeboden aan de nabestaanden van de slachtoffers.