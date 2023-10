Chinese dode bij schietincident in Thais winkelcentrum, 14-jarige jongen opgepakt

In de Thaise hoofdstad Bangkok is zeker één dode dode gevallen bij een schietpartij in een winkelcentrum. Dat meldt de Thaise staatsomroep in een laatste update over het aantal slachtoffers, nadat er eerder werd gesproken over vier doden.

De omroep baseert zich op informatie van lokale hulpdiensten. De overleden man had de Chinese nationaliteit. De politie heeft een 14-jarige jongen gearresteerd vanwege betrokkenheid bij het incident.

Naast de overleden persoon raakten er minstens vijf mensen gewond.