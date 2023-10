Turkse politie pakt honderden mensen op vanwege wapenbezit en banden met PKK

De Turkse politie heeft bijna duizend mensen opgepakt bij operaties in het hele land. 928 arrestaties zijn verricht op verdenking van verboden wapenbezit of wapensmokkel, 67 mensen zijn opgepakt vanwege banden met de Koerdische beweging PKK. Dat melden Turkse media. De arrestaties vonden vandaag in het hele land plaats.

Afgelopen weekend voerde de Turkse luchtmacht al aanvallen uit op stellingen van de PKK in Noord-Irak. Aanleiding voor die luchtaanvallen was een zelfmoordaanslag in de hoofdstad Ankara zondag, waarbij twee agenten lichtgewond raakten. De PKK eiste die aanslag op.

Volgens de Turkse autoriteiten waren de arrestaties onder meer gericht op de "inlichtingeneenheden" van de PKK. Minister Yerlikaya van Binnenlandse Zaken zegt dat er daarom invallen zijn geweest in zestien provincies. Er werden bij de operatie honderden agenten en andere functionarissen ingezet. Er zijn volgens minister Yerlikaya van Binnenlandse Zaken 840 wapens in beslag genomen. Twee agenten raakten bij de operatie gewond.

Naast Turkije beschouwen ook de Europese Unie en Verenigde Staten de PKK als een terroristische organisatie. Het Turkse leger voert geregeld luchtaanvallen uit op doelen van de PKK in Irak. Daar heeft de organisatie een hoofdkwartier en bases. De PKK streeft naar meer autonomie en rechten voor Koerden binnen Turkije.