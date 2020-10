De uitzending van 11 oktober

Het laatste nieuws over corona

Het is een belangrijk weekend als het gaat om het coronavirus en de bestrijding daarvan. Vandaag wordt er vergaderd in het Catshuis, morgen is het Veiligheidsberaad en dinsdag is er weer een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge.

In de afgelopen 24 uur kwamen er 6378 besmettingen bij. Iets minder dan gisteren (6500), maar alsnog zijn de aantallen hoog. Dit weekend zouden de eerste resultaten van nieuwe maatregelen zichtbaar moeten zien in de cijfers. Gehoopt werd dat die zouden dalen, maar dat lijkt onvoldoende het geval.

Is het nu tijd voor strengere maatregelen, of moet er nog gewacht worden? En als er maatregelen genomen moeten worden, is er dan overeenstemming binnen het kabinet en met alle deskundigen? Politiek duider Arjan Noorlander geeft ons vanavond in de studio de laatste stand van zaken.