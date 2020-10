Vijftig arrestaties bij demonstraties in Minsk

Bij protesten tegen president Loekasjenko in Minsk zijn zo'n vijftig betogers opgepakt. De actievoerders raakten slaags met de politie, schrijft het Russische persbureau Interfax.

De politie zou bij de aanhoudingen pepperspray hebben gebruikt. Verschillende demonstranten zouden in meer of mindere mate gewond zijn geraakt.

Sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus wordt elke zondag massaal gedemonstreerd tegen president Loekasjenko, die zich volgens de betogers ten onrechte tot winnaar heeft laten uitroepen. De eerste weken kwamen er honderdduizenden betogers op af, later werd dat geleidelijk minder.

De president, die al 26 jaar aan de macht is, deed uiteindelijk de toezegging dat er hervormingen zouden komen. Gisteren bracht hij in de gevangenis in Minsk een bezoek aan een aantal oppositieleden. De ontmoeting in de gevangenis was opvallend, omdat Loekasjenko herhaaldelijk heeft gezegd dat er geen politieke gevangenen zijn in Wit-Rusland.