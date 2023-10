Oud-legerofficier Rwanda opgepakt in Ermelo in verband met genocide

Een 67-jarige Rwandese man is in Ermelo opgepakt in verband met de genocide die in de jaren 90 plaatsvond in Rwanda. Het Openbaar Ministerie verdenkt de voormalig legerofficier Pierre-Claver K. van betrokkenheid bij de volkerenmoord op landgenoten in 1994.

De man woont sinds 1998 in Nederland en werd al eens opgepakt vanwege vergelijkbare verdenkingen. De autoriteiten van Rwanda vroegen eerder om zijn uitlevering, maar na een lange juridische strijd werd die uitlevering in juni door de Hoge Raad in Nederland verboden. De hoogste bestuursrechter vreesde dat de man in Rwanda geen eerlijk proces zou krijgen. Daarna kwam hij vrij.

Het OM en de politie in Nederland zijn daarna zelf een onderzoek begonnen en hebben ook in Rwanda onderzoek gedaan. Dat onderzoek heeft geleid tot de huidige verdenking. De man uit Ermelo wordt ervan verdacht dat hij een rol heeft gehad bij de genocide in de Rwandese gemeente Mugina, in april 1994.

Opgejaagd en levend verbrand

In Mugina kwamen duizenden mensen om bij een aanval op een parochie. Tientallen vrouwen en kinderen werden opgejaagd richting een huis, waarin ze levend werden verbrand. De voormalige legerofficier wordt verdacht van betrokkenheid bij het in brand steken van dit huis.

Bij de genocide in Rwanda in de jaren 90 kwamen in honderd dagen tijd zo'n 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's om het leven. Tussen de twee bevolkingsgroepen waren al jaren grote spanningen.

Toen een vliegtuig met daarin Hutu-president Habyarimana werd neergehaald met een raket, ontstond er een geweldsexplosie door extremistische Hutu's. Mensen werden op gruwelijke manieren om het leven gebracht, vaak met hakmessen. Ook werden er volgens de Verenigde Naties tussen de 150.000 en 250.000 vrouwen verkracht.

Nederland heeft de afgelopen jaren zeker drie mensen uitgeleverd aan Rwanda vanwege genocideverdenkingen.

Eerder maakten we deze terugblik op de genocide in Rwanda: