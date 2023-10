Open categorie trekt geen trans zwemmers naar wereldbeker: nul inschrijvingen

"We moeten de rechten beschermen van onze atleten, maar ook de eerlijkheid van onze competities, in het bijzonder die bij de vrouwen", zei FINA-voorzitter Husain Al-Musallam destijds.

Dat betekent volgens de mondiale zwemfederatie niet dat daarmee direct een einde komt aan de pilot. "Zelfs als er momenteel geen vraag is op eliteniveau, is de werkgroep van plan om te kijken naar de mogelijkheid om in de toekomst opencategorieraces op te nemen in Masters-evenementen."

Geen enkele transgender heeft zich aangemeld voor de open categorie bij de wereldbekerwedstrijden zwemmen in Berlijn. Het was bedoeld als pilot, zodat zwemmers die door de mondiale zwemfederatie World Aquatics geweerd worden van de vrouwencategorie toch zouden kunnen deelnemen.

Nederlandse zwembond volgt ontwikkelingen op de voet

Bij de KNZB worden de ontwikkelingen omtrent de deelname van transgenders op de voet gevolgd, zo laat Irma Duin weten. Zij is projectleider integriteit en inclusie.

"Het heeft zeker onze aandacht. Ik was ook heel benieuwd naar de open categorie in Berlijn en ik vind het verdrietig dat er geen enkele inschrijving is gekomen daarvoor."

Duin kijkt met de bond wat er in Nederland mogelijk is. "We hebben het twee jaar lang geprobeerd met een categorie voor non-binaire zwemmers. Er was één persoon die daarin uitkwam. Omdat we vinden dat er pas vanaf vijf deelnemers echt een wedstrijd is, zijn we niet doorgegaan met die categorie."

Ze weet te vertellen dat er in Nederland, voor zover bekend, acht trans vrouwen zijn die aan wedstrijdzwemmen doen en dat het "ingewikkeld" is een passende oplossing te vinden. "Want zij zijn voor de wet gewoon vrouw, dus zouden ze ook het liefst in de vrouwencategorie uitkomen."