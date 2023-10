Binnen een week drie vrouwen gestoken in dezelfde straat in Utrecht

In Utrecht is voor de derde keer binnen een week een vrouw neergestoken in dezelfde straat. Het incident gebeurde rond middernacht bij de Balijebrug in de Rivierenwijk.

Het 20-jarige slachtoffer raakte lichtgewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de omgeving van de brug onder meer met een speurhond onderzoek gedaan.

De brug ligt in het verlengde van de Balijelaan, waar de twee eerdere incidenten waren. Afgelopen woensdagavond werd daar een 23-jarige vrouw met een scherp voorwerp gestoken en beroofd van haar schoudertas. De vrouw raakte lichtgewond. In de nacht van vrijdag op zaterdag was een eveneens 23-jarige vrouw het slachtoffer, schrijft RTV Utrecht.

De politie houdt er rekening mee dat er een verband bestaat tussen de drie incidenten, "maar we houden ook alle andere scenario's open", laat een woordvoerder weten.