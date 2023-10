Giro555 langer open voor Turkije en Syrië, teller op ruim 124 miljoen euro

De Giro555-inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië is verlengd tot 31 december. De einddatum was eerder vastgesteld op eind augustus, maar vanwege de omvang van de ramp hebben de samenwerkende hulporganisaties besloten om het gironummer langer open te houden.

Begin februari werden het zuidoosten van Turkije en het noordwesten van Syrië getroffen door aardbevingen die grote verwoestingen aanrichtten. Naar schatting kwamen meer dan 50.000 mensen om het leven. De elf hulporganisaties achter Giro555 begonnen direct een inzamelingsactie, in eerste instantie voor het bieden van noodhulp als tijdelijk onderdak, drinkwater en schone toiletten.

Na twee weken was ruim 108 miljoen euro opgehaald. Dat bedrag is volgens de laatste tussenstand, van 31 juli, opgelopen tot 124,5 miljoen. Daarvan is iets meer dan een kwart inmiddels besteed aan noodhulp, ongeveer gelijk verdeeld over beide getroffen landen.

Strenge winter

De inzamelingsactie sluit eind dit jaar, maar de hulpoperatie in de getroffen gebieden loopt nog ruim een jaar langer, tot maart 2025. Volgens actievoorzitter Michiel Servaes ligt de operatie op schema, maar is de situatie nog altijd zorgelijk, met mogelijk een strenge winter op komst.

Moeilijkheid bij de hulpverlening blijft wel de enorme uitgestrektheid van het rampgebied, zegt Servaes. Verder zorgt de hoge inflatie in beide landen ervoor dat de prijzen van voedsel en hulpgoederen hard stijgen en speelt in Syrië mee dat er al jaren grote groepen mensen op de vlucht zijn voor de burgeroorlog.

"We blijven noodhulp geven, maar gaan ons ook op richten op de volgende fase", zegt Servaes. De komende tijd komt er dan ook meer nadruk op de wederopbouw en het toekomstperspectief van het rampgebied. "Dan werken we bijvoorbeeld aan het herstellen van ziekenhuizen en scholen. Of aan investeringen in de economie, zodat die weer kan opbloeien."