Pedersen klopt Cosnefroy in Parijs-Tours, Nieuwenhuis derde

Casper Pedersen van Team Sunweb heeft de 114de editie van Parijs-Tours gewonnen. De Deen bleef na 213 kilometer zijn vluchtmaat Benoît Cosnefroy voor in de eindsprint. Joris Nieuwenhuis werd derde.

Lang werd Parijs-Tours gezien als een sprinterskoers, maar sinds een paar jaar moeten de renners een aantal onverharde stroken over, waarvan vijf heuvelop. Met de wind en de regen in deze editie was er beslist sprake van een zware race.

Toen alle klimmetjes en geitenpaadjes achter de rug waren reden Cosnefroy en Pedersen aan kop. Ze hadden op 10 kilometer van de meet 20 seconden marge op een groep van vijf, met onder anderen Nieuwenhuis. Dat bleek genoeg. Pedersen klopte vervolgens Cosnefroy.

De als grote favoriet gestarte Søren Kragh Andersen, eveneens Team Sunweb, kwam op 50 kilometer van de streep ten val en liep daardoor een grote achterstand op. Twee jaar terug zegevierde de Deen in Tours.