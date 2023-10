OM compenseert slachtoffers afpersing na geblunder met werknemerslijst

Het Openbaar Ministerie betaalt slachtoffers in de afpersingszaak bij fruitimportbedrijf De Groot in Hedel een schadevergoeding, bevestigt een woordvoerder van het Parket-Generaal aan de NOS.

Hoe groot de groep slachtoffers is, wil hij niet zeggen, maar volgens onderzoeksjournalist Yelle Tieleman, die zich in de zaak verdiepte, gaat het om een groep van ruim honderd slachtoffers. Ook over de hoogte van de vergoeding wil het OM niets zeggen.

In de afpersingszaak beveiligde de politie tussen de 300 en 400 medewerkers van het bedrijf. De zaak omvat bijna twintig gewelddadige incidenten in de periode tussen januari 2020 en juni 2021.

Het bedrijf werd in 2019 na de vondst van zo'n 400 kilo cocaïne in een container bananen door een groep criminelen aansprakelijk gehouden voor "het verlies van hun handel". Ze eisten ruim een miljoen euro voor de volgens hen geleden schade. Er werd gedreigd een medewerker te liquideren als er niet werd betaald. Het bedrijf weigerde en schakelde de politie in.

Geblunder met werknemerslijst

Het OM blunderde in het onderzoek door in het dossier de volledige lijst met werknemers van de fruitimporteur op te nemen. Het OM vroeg de advocaten van de verdachten om de lijst te verwijderen, maar één verdachte weigerde dat.

Daarop volgden tientallen incidenten: huizen van werknemers en oud-werknemers werden in brand gestoken, huizen werden beschoten en er werd een handgranaat achtergelaten bij een woning. De hoofdverdachte in de zaak kreeg vorig jaar een celstraf van 19 jaar en 10 maanden.

Onderzoeksjournalist Tieleman dook in de Brabantse afpersingszaak en publiceert vandaag het boek De Hedelse afpersingszaak. Volgens hem verenigde een groep van ruim honderd slachtoffers zich in een stichting die een schadevergoeding vroeg voor onder meer emotioneel leed, maar ook voor praktische zaken, zoals de aanschaf van beveiligingssystemen. Het Openbaar Ministerie wil ook hierover geen mededelingen doen.