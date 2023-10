Olympisch ticket volleyballers ver weg na kansloze nederlaag: 'Vrij hard binnengekomen'

De Nederlandse volleyballers hebben hun tweede verliespartij geleden bij het olympisch kwalificatietoernooi in het Chinese Xi'An. Tegen België maakte Oranje geen moment aanspraak op de overwinning en verloor het met 3-0. "De nederlaag is vrij hard binnengekomen", vertelt spelverdeler Wessel Keemink enkele uren na de wedstrijd. "Ook een beetje de manier waarop. We speelden gewoon niet goed. We maakten veel eigen fouten. Mentaal hebben we het wel lastig." Door de nederlaag staat Nederland vijfde in de poule achter Argentinië, Polen, Canada en België en lijkt een olympisch ticket ver weg. Daarvoor is namelijk een plek in de toptwee nodig. Prullenbak Als Oranje niet slaagt in die missie, hoeft de olympische droom nog niet definitief de prullenbak in. Na de OKT's zijn er nog vijf olympische tickets te verdelen en daarvoor wordt in juni 2024 gekeken naar de wereldranglijst.

Wessel Keemink legt vlak na de nederlaag tegen België op het olympisch kwalificatietoernooi uit hoe hard die is aangekomen bij de Nederlandse volleyballers. - NOS

En dus hebben de Nederlandse mannen "nog steeds alles om voor te spelen", beseft ook Keemink. "Op dit moment staan we er op de wereldranglijst nog wel goed voor, maar we moeten ook hier nog vier wedstrijden spelen. We denken misschien niet eens meer echt aan directe plaatsing, maar je moet wel zorgen dat je je punten voor de ranglijst behoudt. Dat is heel belangrijk nu." Oranje heeft na de nederlaag tegen België minder dan 24 uur om zich te herpakken en er weer te staan tegen Bulgarije, dat komende nacht om 4.00 uur de volgende tegenstander is. De knop omzetten is echter makkelijker gezegd dan gedaan, volgens de Nederlandse spelverdeler. Keemink: "Er is niet een knop die ergens ligt en die we gewoon even kunnen omzetten. Iedereen voor zich moet daar een modus in vinden. Want je moet gewoon weer door. Ik denk dat ik zo ergens een boekje ga lezen op een bankje. Ik hoop dat het dan goedkomt." Op papier favoriet De ploeg van bondscoach Roberto Piazza, de mondiale nummer tien, staat op de wereldranglijst elf plaatsen hoger dan de Belgen en was dus op papier favoriet. Maar op het veld lagen de krachtsverhoudingen totaal anders. Oranje had veel moeite met het sterke blok van België en ook op de harde services had Nederland regelmatig geen antwoord. Ook Nimir Abdelaziz, die bekendstaat om zijn snoeiharde opslagen en zelfs met 137 kilometer per uur het wereldrecord in handen heeft, wist het de Belgen niet moeilijk te maken.