Olympisch ticket volleyballers ver weg na kansloze nederlaag tegen België

Als Oranje niet slaagt in die missie, hoeft de olympische droom nog niet definitief de prullenbak in. Na de OKT's zijn er nog vijf olympische tickets te verdelen en daarvoor wordt in juni 2024 gekeken naar de wereldranglijst.

Door de nederlaag staat Nederland vijfde in de poule achter Argentinië, Polen, Canada en België en lijkt een olympisch ticket ver weg. Daarvoor is namelijk een plek in de toptwee nodig.

De ploeg van bondscoach Roberto Piazza, de mondiale nummer tien, staat op de wereldranglijst elf plaatsen hoger dan de Belgen en was dus op papier favoriet. Maar op het veld lagen de krachtsverhoudingen totaal anders.

Oranje had veel moeite met het sterke blok van België en ook op de harde services had Nederland regelmatig geen antwoord. Ook Nimir Abdelaziz, die bekendstaat om zijn snoeiharde opslagen en zelfs met 137 kilometer per uur het wereldrecord in handen heeft, wist het de Belgen niet moeilijk te maken.

Goed begin set drie

Nederland stond in set één geen enkele keer op voorsprong (25-22) en ook set twee was een prooi voor België (25-19). In het derde bedrijf hoopte Piazza met de wissel Wouter ter Maat voor Gijs Jorna het tij te keren.

Prompt begon het wat beter te draaien bij Oranje, dat zelfs een 2-0 voorsprong pakte. Toch bleven de Nederlandse spelers ook veel fouten maken en was het Belgische blok een flinke sta-in-de-weg.

Na 5-5 in set drie liep België, aan de hand van topscorer Sam Deroo, snel weg en scoorde het acht punten op rij. Het Nederlandse verzet was daarmee wel gebroken. De Belgen wonnen de set met ruime cijfers: 25-15.

Het olympisch kwalificatietoernooi gaat komende nacht om 4.00 uur verder voor Nederland. Dan is Bulgarije de tegenstander.