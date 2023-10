Kamer trotseert kritiek kabinet: extra koopkrachtplannen moeten doorgaan

De plannen om het minimumloon verder te verhogen, de accijnsverhoging tegen te houden, de kinderopvangtoeslag te verhogen en meer geld uit te trekken voor het openbaar vervoer, moeten gewoon doorgaan. Dat vindt de Tweede Kamer, blijkt uit een rondgang.

Het kabinet is heel kritisch op de plannen en moties die de Tweede Kamer in het debat na Prinsjesdag naar voren bracht om de koopkracht van burgers nog meer te ondersteunen. Toch zijn de partijen in de Kamer niet van plan hun ambities te laten vallen.

Volgens het demissionaire kabinet zijn veel van de uitgaven financieel wankel en niet goed onderbouwd. Zoals de belasting op de inkoop van eigen aandelen door bedrijven, een post waarmee de Tweede Kamer 1,2 miljard euro dacht binnen te halen. Dat is volgens het kabinet maar 814 miljoen. En technisch kan de heffing niet volgend jaar al worden ingevoerd, maar pas in 2025.

De bankenbelasting, die ook geld moet opleveren, kan ertoe leiden dat banken hun hoofdkantoren verplaatsen naar andere landen waar die belasting niet bestaat, suggereerde het kabinet in een kritische brief die vorige week naar de Kamer ging.

'Beetje flauw'

De kritiek dat de Kamer onverstandige voorstellen doet werpen de Kamerleden verre van zich. Vanuit de oppositie wordt het "een beetje flauw" genoemd dat het kabinet doet alsof de moties ondoordacht zijn. "Het zijn nou eenmaal andere keuzes die de Kamer maakt", klinkt het daar, met als toevoeging dat er al veel langer wordt nagedacht over dit soort maatregelen.

Twee weken geleden, bij de Algemene Politieke Beschouwingen, bleek dat de Kamer vooral zijn eigen koers wil varen nu het kabinet demissionair is. Overleg in de wandelgangen tussen coalitie- en oppositiepartijen leidde tot voorstellen om de begroting voor zo'n 4 miljard euro te wijzigen.

Helemaal doof voor de kritiek van het kabinet is de Kamer niet. Achter de schermen zoeken de partijen naar extra dekking om de plannen te betalen. In aanloop naar de Financiële Beschouwingen, woensdag en donderdag, wordt er druk gerekend en gebeld met elkaar.

Lukt het niet om extra geld vrij te spelen, dan bestaat de kans dat bijvoorbeeld het minimumloon wat minder ver omhoog zal gaan. Want duidelijk is wel dat de Kamerleden alleen volledig gedekte plannen willen indienen.

Ook regeringspartij D66 zegt dat de kritische brief van het kabinet niets afdoet aan de ambities om meer te doen voor de minimum- en middeninkomens. Dat de belasting op de inkoop van eigen aandelen, waarmee verhoging van het minimumloon deels zou worden betaald, pas in 2025 kan, noemt D66 een tegenvaller. "Ook wij willen natuurlijk dat de plannen netjes worden betaald."

Brandstofaccijns

Over de plannen om de accijns op benzine en diesel niet te verhogen door geld te halen uit het nationaal groeifonds, kwam ook kritiek van het kabinet. Het zou betekenen dat sommige innovatieve projecten om de economie te verduurzamen, niet meer kunnen doorgaan. Toch lijkt een meerderheid van de partijen nog steeds achter die keuze te staan.

Kamerlid Eelco Heinen van de VVD wijst erop dat niet alleen de laagste inkomens, maar ook de middeninkomens het moeilijk hebben. Het tegenhouden van de aanstaande accijnsverhoging is een maatregel die juist die groep helpt, zegt hij.

De komende dagen zal het kabinet gebruiken om de partijen te wijzen op de financiële consequenties van hun plannen. Maar die houden dus vooralsnog voet bij stuk. In verkiezingstijd bakzeil halen is natuurlijk ook geen aantrekkelijke optie. Dus is er alle partijen veel aan gelegen om zoveel mogelijk van hun eigen plannen te realiseren.