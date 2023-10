Wekdienst 3/10: Eerherstel Curaçaose held Tula • Extinction Rebellion eist verbod waterkanon

Eerst het weer: er valt van tijd tot tijd regen met daarbij een stevige westenwind. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 18. In de avond trekken de buien weg en neemt de wind af. De komende dagen verlopen wisselend bewolkt en overwegend droog bij maxima tussen 17 en 19 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Tula, de Curaçaose leider die in 1795 de opstand van tot slaaf gemaakten tegen het koloniale bewind aanvoerde, krijgt vanavond eerherstel van de Nederlandse regering .

In Amerika begint het strafproces tegen Sam Bankman-Fried. Hij wordt verdacht van megafraude met zijn cryptoplatform FTX, waarbij miljarden dollars verdwenen. In podcast De Dag werd gisteren vooruitgeblikt.

De winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde wordt bekendgemaakt.

De Nederlandse volleyballers spelen tegen België op het olympisch kwalificatietoernooi. Oranje won tot nu toe één van de twee gespeelde wedstrijden.

In Den Haag dient een kort geding van klimaatgroepering Extinction Rebellion tegen de Nederlandse staat, over de inzet van het waterkanon door de Mobiele Eenheid bij de bezettingen van de A12.

Wat heb je gemist?

Er is gisteravond tot laat gesproken in het Europees Parlement over de benoeming van Wopke Hoekstra, de beoogd opvolger van Frans Timmermans als Eurocommissaris Klimaat. Hoekstra zegt te willen werken aan een wereldwijde kerosineheffing, een maritieme heffing en belasting op fossiele brandstoffen. Ook wil hij de CO2-uitstoot van de EU in 2040 met 90 procent verminderen, zei hij gisteravond in zijn toespraak tijdens de hoorzitting.

Na een maand van intensieve voorbereiding verdedigde Hoekstra zijn kandidatuur. Drie uur kreeg Hoekstra de tijd om in een hoorzitting de commissie ervan te overtuigen dat hij geschikt is als klimaatcommissaris. Nadat alle 25 vragen waren gesteld en beantwoord, trokken de commissieleden zich terug voor de stemming. Gisteravond kwam daar geen besluit uit, vanmiddag gaan ze verder in conclaaf.

Ander nieuws uit de nacht:

VN stuurt buitenlandse missie naar Haïti om geweld te beteugelen: de macht op het Caribische eiland is al jaren grotendeels in handen van rivaliserende bendes.

Veel minder Russische goederen in Nederlandse zeehavens, meer uit VS: door het wegvallen van Russisch gas via leidingen, als gevolg van sancties, werd er 60 procent meer gas via havens aangevoerd.

Hackers: 'Veel gemeenten reageren niet adequaat op veiligheidslekken': ze roepen gemeenten op de drempel voor beveiligingsmeldingen te verlagen door een duidelijke procedure op de gemeentewebsites te zetten, met de optie om het ook anoniem te kunnen doen.

En dan nog even dit:

Jonge mosselen in de Waddenzee hebben houvast aan 3D-geprinte, biologisch afbreekbare riffen. Dat blijkt uit een proef op het wad bij Texel. De onderzoekers hopen dat de riffen de groei van mosselbanken een handje kunnen helpen, want die banken zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Natuurbeheerder Rijkswaterstaat wil de mosselbanken in de Waddenzee uitbreiden.

Bekijk hier hoe die mosselbanken eruit zien: