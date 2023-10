Revanchegevoel De Jong tegen oude club Sevilla valt mee: 'Strijden om de tweede plek'

Luuk de Jong vindt momenteel nog met zijn ogen dicht het doel. De spits van PSV heeft in de eredivisie al zes goals gemaakt en hoopt, na de teleurstellende 0-4 bij Arsenal, vanavond ook in de Champions League weer eens te scoren. Dat zou dan moeten gebeuren thuis tegen Sevilla, de club waar De Jong twee jaar onder contract stond en die hij met twee goals tegen Internazionale in de finale van 2020 de Europa League bezorgde. Appjes uit Sevilla "Het is altijd mooi om tegen je oude club te spelen", zei De Jong aan de vooravond van de tweede groepswedstrijd in de Champions League. "Toen de loting was geweest, kreeg ik al meteen berichtjes binnen en appte ik wat met mensen van de club. We zien elkaar weer, schreven we dan. Want vorig seizoen stonden we in de Europa League ook al tegenover elkaar."

Foto: c75e28d8-9a9f-3551-89b5-645a077ea99d - ANP

Dat treffen in februari in de tussenronde van de Europa League was geen succes voor PSV. De ploeg van toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij won thuis weliswaar met 2-0, mede door een goal van De Jong, maar een week eerder had Sevilla in Andalusië al met 3-0 gewonnen. Bovendien werd het duel in Eindhoven ontsierd door een fan die het veld opkwam en keeper Marko Dmitrovic belaagde.

Afjagen, de bal terugwinnen en meteen weer aanvallen. Zo dominant spelen, dat vind ik heerlijk Luuk de Jong, over de speelstijl van PSV

Van revanchegevoelens is echter geen sprake, aldus De Jong. "Dat valt wel mee. We hebben meer het gevoel dat we iets willen laten zien in de Champions League, ook na het duel met Arsenal. We zullen met de andere clubs moeten strijden om de tweede plek, want Arsenal is wel de beste van de groep. En we zijn een heel ander team dan vorig jaar." Bosz-voetbal bevalt De Jong Een heel ander team, maar ook een heel andere speelwijze met Peter Bosz aan het roer. De Jong zegt heel blij te zijn met de nieuwe manier van voetballen. "Voor mij is het het beste als ik veel bezig ben, veel druk kan zetten en veel voor de goal kan komen. Dat voetbal vind ik het lekkerste om te spelen en dat komt nu ook tot uiting." "Het domineren van het spel, de tegenstander het gevoel geven dat er niets te halen valt. Afjagen, de bal terugwinnen en meteen weer aanvallen. Zo dominant spelen, dat vind ik heerlijk. Ik krijg ook iets meer de bal, omdat we vaak hoger de bal veroveren, en dan sta ik er toch al."

De vraag is wel of dat vanavond ook tegen Sevilla lukt, een ervaren en veelzijdige ploeg met doorgewinterde spelers als Sergio Ramos, Jesus Návas en Ivan Rakitic. In La Liga is Sevilla, zoals wel vaker, matig aan het seizoen begonnen. Maar in Europa levert de ploeg bijna altijd, met bijvoorbeeld zeven keer winst in de Europa League waarvan vijf in de laatste tien jaar. Geheim Sevilla? Naar het geheim van Sevilla is al vaak gevraagd. Maar ook De Jong, zelf ervaringsdeskundige, weet het antwoord niet. "Dat is een hele goeie vraag. Europees komt er altijd iets speciaals los. Vorig jaar wonnen ze de Europa League ook weer. Wat het precies is, is moeilijk te zeggen. Ik heb het zelf ook meegemaakt, het leeft echt binnen die club."

PSV-Sevilla bij de NOS De wedstrijd tussen PSV en Sevilla begint dinsdag om 21.00 uur in Eindhoven en is te volgen in een liveblog in de NOS-app en op NOS.nl. Op de radio is de wedstrijd te volgen bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Een korte samenvatting van de wedstrijd is te zien op NPO 1 in het late Journaal (23.30 uur).