Weer brand op verlaten vakantiepark Vaassen, 4 chalets afgebrand

Bij een brand op een verlaten vakantiepark in Vaassen, bij Apeldoorn, zijn rond middernacht vier chalets afgebrand. Er zijn geen mensen gewond geraakt. Bij de brand is wat asbest vrijgekomen, zegt een woordvoerder van de brandweer, maar dat is neergekomen op het terrein van het park zelf.

Twee weken geleden was er ook al brand op hetzelfde park, toen brandde ook een chalet af. Naar de oorzaak van de brand doet de politie nu onderzoek, brandstichting wordt niet uitgesloten.

Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Epe heeft de voormalige camping op het oog voor de opvang van maximaal 200 Oekraïense vluchtelingen, voor hooguit 5 jaar. Dit plan leidde afgelopen zomer tot verontwaardiging onder inwoners van Vaassen, zo meldde Omroep Gelderland eerder. Zij zijn bang dat op termijn asielzoekers op de camping worden gehuisvest.

In april 2022 werd het park door de gemeente Epe gesloten, omdat de huisvesting er niet veilig meer zou zijn: de huisjes zouden niet brandveilig zijn en de voorzieningen voor gas en elektriciteit waren volgens de gemeente gebrekkig. De gemeente kwam er niet uit met de beheerder van het park, waardoor het hele park vorig jaar gesloten werd.