Veel minder Russische goederen in Nederlandse zeehavens, meer uit VS

De aanvoer van goederen vanuit Rusland naar Nederlandse zeehavens is vorig jaar sterk afgenomen, als gevolg van de invasie van dat land in Oekraïne. Vanuit de VS kwam juist veel meer binnen. Toch kwamen in 2022 de meeste goederen nog steeds uit Rusland, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal werd er 622 miljoen ton geladen en gelost, 1,2 procent meer dan een jaar eerder.

Door het wegvallen van Russisch gas via leidingen, als gevolg van sancties, werd er in het vorige jaar veel meer gas via havens aangevoerd: de aanvoer nam toe met 60 procent, tot in totaal 16 miljoen ton. De aanvoer vanuit de VS verdubbelde zelfs, ten opzichte van in 2021.

Meer aardolie, minder containers

Ook kwam er 5,5 procent meer aardolie en aardolieproducten binnen, vooral uit het Midden-Oosten, Egypte en Angola. Vanuit Rusland daalde de aanvoer op dat vlak juist met 24 procent.

De aan- en afvoer van containers daalde juist in 2022, en ook daarin is de oorlog terug te zien: het aantal containers van en naar Rusland daalde enorm, met respectievelijk 79 en 70 procent.

Rusland toch nog grootste aanvoerder

Ook vanuit Oekraïne was een flinke daling van de aanvoer te zien, en dan vooral op het gebied van ertsen: de aanvoer vanuit dat land daalde van 1,5 miljoen ton in 2021 tot 160 duizend ton een jaar later.

Ondanks het feit dat er in 2022 veel minder werd aangevoerd vanuit Rusland - de daling bedroeg zo'n 32 procent - was dat land in absolute zin nog steeds de grootste leverancier van goederen aan Nederlandse zeehavens. Pas toen er in december extra EU-sancties van kracht werden, op het gebied van aardolie en steenkool, kwam daar verandering in: in het eerste kwartaal van dit jaar kwamen de meeste goederen vanuit de VS.