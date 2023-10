VN stuurt buitenlandse missie naar Haïti om geweld te beteugelen

De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met het verzoek van de Haïtiaanse premier Henry, om een internationale troepenmacht te sturen naar het land. Die zou de orde moeten herstellen in het land, dat al jaren grotendeels in de macht is van rivaliserende bendes. Van de landen in de Veiligheidsraad stemden 13 landen tegen, China en Rusland onthielden zich van stemming.

Hoe omvangrijk de troepenmacht wordt, is nog niet duidelijk. Wel bekend is dat de missie onder leiding van Kenia zal worden uitgevoerd, dat eerder al had voorgesteld om zo'n 1000 politie-agenten te sturen. Ook Jamaica, Bahama, Antigua en Barbuda hebben personeel toegezegd, de VS zal de missie steunen met zo'n 100 miljoen dollar aan materiele en logistieke steun. Volgens de Keniaanse minister van Buitenlandse Zaken Mutua kan de missie op 1 januari van start, "hopelijk zelfs eerder".

Geen parlement

Haïti is in de ban van extreem bendegeweld sinds de moord op zittend president Moïse, in 2021. Sindsdien heeft het land feitelijk geen functionerend bestuur meer, en verkiezingen kunnen niet meer worden georganiseerd. Afgelopen januari liep de termijn van de tien laatste senatoren af, die nog in functie waren. Sindsdien heeft het land geen parlement meer.

Bendes hebben in het grootste deel van het land de macht in handen, en zij moorden, stelen en kidnappen ongestraft. Dit jaar werden er tot nu ruim 2400 mensen vermoord in het land, op een bevolking van ruim 11 miljoen mensen. In dezelfde periode werden er 950 ontvoerd voor losgeld, en ruim 900 mensen verwond. Door alle instabiliteit is de armoede de afgelopen jaren enorm toegenomen: zo'n 60 procent van de bevolking heeft nog geen 2 dollar per dag te besteden.

'Sprankje hoop'

Bijna een jaar geleden riep de Haïtiaanse premier Ariel Henry de VN daarom op om een buitenlandse troepenmacht te sturen, zodat er tenminste nieuwe verkiezingen voor het presidentschap en het parlement gehouden kunnen worden. Dat verzoek is nu dus gehonoreerd. Buitenlandminister Généus noemde het besluit "een sprankje hoop voor een bevolking die al te lang aan het lijden is."

Rusland en China, permanente leden van de Veiligheidsraad, onthielden zich van stemming, maar blokkeren de missie niet. De Russische ambassadeur Nebenzia noemde de missie 'kortzichtig' en 'haastwerk', omdat het volgens hem niet duidelijk is welke bevoegdheden de troepenmacht krijgt, en wanneer die macht weer van het eiland zal vertrekken.

Seksueel geweld en cholera

Het plan van de VN is nu dat de macht in eerste instantie in het land zal blijven, en dat negen maanden na het begin wordt geëvalueerd hoe de missie het doet.

Buitenlandse interventies zijn een gevoelig onderwerp in het land: een eerdere stabilisatiemissie onder de VN-vlag, vanaf 2004, ging gepaard met seksueel geweld door VN-troepen en zorgde voor verspreiding van cholera in het land. Die missie werd in 2017 afgesloten.