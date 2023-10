Bouhanni (33) stopt met wielrennen: 'Was na halswervelbreuk schim van mezelf'

Nacer Bouhanni heeft een punt achter zijn wielerloopbaan gezet. De 33-jarige Fransman brak vorig seizoen zijn halswervel in de Ronde van Turkije en slaagde er daarna niet meer in om zijn niveau van weleer te halen.

"Na het ernstige ongeval vorig jaar, dat mij een lange revalidatie heeft gekost, ben ik een schim van mezelf geworden", schrijft Bouhanni op Instagram. "Ik heb tevergeefs met hart en ziel gevochten om op mijn oude niveau terug te keren. Het leven heeft anders besloten."

De sprinter, die tijdens zijn carrière uitkwam voor FDJ, Cofidis en als laatste voor Arkéa-Samsic, was onder meer goed voor drie etappezeges in de Giro en de Vuelta. Een rit winnen in de Tour de France lukte echter nooit.

Kopstoten en schorsing

Zijn laatste grote zege dateerde alweer van 2018. Bouhanni kwam ook in het nieuws vanwege gevaarlijke acties. In 2016 deelde hij tijdens een massasprint in de Dauphiné enkele kopstoten uit aan Alexander Kristoff. Dat jaar miste Bouhanni de Tour de France, nadat hij bij een vechtpartij met dronken hotelgasten licht gewond was geraakt.

Twee jaar geleden werd Bouhanni voor twee maanden geschorst, nadat hij een door een gevaarlijke actie in de sprint Jake Stewart een gebroken hand bezorgde.

"Het waren ups en downs, mooie en minder mooie herinneringen, vreugde en verdriet", zo blikt Bouhanni terug op zijn loopbaan. "Ik ben op mijn zesde begonnen en nu is het 27 jaar en 70 overwinningen later. Hartelijk dank voor jullie liefde en steun."