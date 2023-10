Chelsea wint door twee goals binnen 82 seconden en eindelijk scoort Moedryk eens

Moedryk, die in januari voor 100 miljoen euro werd overgenomen van Sjachtar Donetsk maar sindsdien weinig in de melk te brokkelen had, maakte in de achttiende minuut pas zijn eerste doelpunt voor Chelsea. De Oekraïner nam een pass van Levi Colwill fraai mee en passeerde Fulham-keeper Bernd Leno.

Een minuutje later stond het al 2-0. Voormalig Vitessenaar Broja, die lang aan de kant stond met een knieblessure, kreeg de bal zonder het zelf goed te weten tegen zich aangeschoten door Fulham-speler Tim Ream en de bal vloog pardoes in het doel. Het was voor de Albanees zijn eerste doelpunt sinds oktober vorig jaar.

De voorsprong van Chelsea kwam vervolgens niet meer in gevaar. De uitstekend spelende Moedryk werd verrassend na rust vervangen door Ian Maatsen, die in de tweede helft nog op de lat schoot. Broja haalde het einde van de wedstrijd ook niet: hij viel geblesseerd uit. Bij Fulham zat Kenny Tete met een blessure op de tribune.