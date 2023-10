Buschauffeurs blij met maatregelen tegen overlastgevers Ter Apel

Buschauffeurs, vakbond FNV en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn erg tevreden over alle maatregelen die de afgelopen tijd zijn genomen tegen overlastgevende asielzoekers in bussen van en naar Ter Apel. Dat blijkt uit een convenant dat vandaag in Emmen werd ondertekend door de verschillende partijen.

"In het verleden gingen we met een knoop in de maag aan het werk als we lijn 72 of 73 naar Ter Apel moesten rijden", zegt chauffeur Dirk Visser van Qbuzz. "Het gaat hartstikke goed momenteel. Dit verdient een acht of een negen", zegt hij tegen RTV Drenthe.

Buschauffeurs hadden vanaf 2018 regelmatig te maken met overlast door bewoners van het azc in Ter Apel. Chauffeurs voelden zich onveilig en kregen te maken met reizigers die weigerden te betalen en soms agressief werden. Het zou vooral gaan om asielzoekers uit veilige landen, die weinig kans maken op een verblijfsvergunning in Nederland. De chauffeurs legden twee keer hun werk neer vanwege de overlastgevers.

Om de overlast tegen te gaan, werden bijvoorbeeld 's avonds beveiligers ingezet op buslijn 73 tussen Emmen en Ter Apel. Ook werden aparte pendelbussen ingezet tussen meerdere grote stations en het asielzoekerscentrum. Op die lijnen kon niet worden overgestapt.

Asielzoekers als gastheer

Een andere succesvolle maatregel is de inzet van asielzoekers die als gastheer of gastvrouw anderen helpen. "Die hosts doen buitengewoon goed werk", zegt vakbondsman Edwin Kuiper van FNV Streekvervoer. "Het is niet alleen het aanspreken van mensen in hun eigen taal, maar asielzoekers weten zelf het beste hoe het is om in een vreemd land aan te komen en je weg te moeten zoeken in het ov."

De hosts werken op vrijwillige basis en komen uit de azc's van Assen en Zweeloo. "Dat zijn twee azc's waar de instroom van mensen die nog in de procedure zitten niet snel kleiner wordt. De hosts zijn goede helpers, want ze hebben hetzelfde meegemaakt", zegt 'ketenmarinier' Henk Wolthof, die namens het ministerie van Justitie en Veiligheid de taak heeft om de overlast van asielzoekers in Noord-Nederland aan te pakken.

De betrokken partijen zien graag dat de genomen maatregelen permanent worden. Ook zijn nieuwe veiligheidsmaatregelen aangekondigd in het veiligheidsconvenant. Zo komt er verscherpt cameratoezicht op de buslijnen tussen Emmen en Ter Apel en worden er meer beveiligers ingezet op het station in Emmen. Ook is afgesproken dat zogenoemde 'veiligelanders' die toch overlast blijven geven, worden overgeplaatst naar de "strengere" azc's in Hoogeveen en Budel.