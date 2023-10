VS deelt eerste boete uit voor ruimteschroot: 150.000 dollar

De VS heeft voor het eerst een boete uitgedeeld voor het incorrect afdanken van een satelliet. Communicatiewaakhond FCC noemt het een belangrijke stap in de strijd tegen ruimtepuin.

Satellietzender Dish moet 150.000 dollar betalen omdat het misging met de in 2002 gelanceerde EchoStar-7. Toen die satelliet vorig jaar buiten gebruik werd gesteld, ontdekte het bedrijf dat er niet voldoende brandstof meer was om hem naar een hogere, veiligere baan te krijgen: in plaats van de 300 kilometer die hij had moeten halen, bereikte hij slechts 122 kilometer.

Een half miljoen objecten

Als ruimteschroot niet goed wordt afgedankt, kan dat een probleem vormen voor andere satellieten en ruimtevaartuigen. Doordat afgedankte spullen op hoge snelheid in een baan om de aarde scheren, kan zelfs een klein stuk ruimteafval al grote schade aanrichten.

Inmiddels zijn er naar schatting een half miljoen objecten van een centimeter of groter. 25.000 daarvan die groter zijn dan 10 centimeter worden nauwkeurig gevolgd vanaf de aarde. Onder het rondvliegende puin zijn bijvoorbeeld brokstukken van verongelukte satellieten, afgeworpen rakettrappen of door astronauten verloren apparatuur.

Veel van het ruimtepuin stort uiteindelijk neer op aarde. Volgens NASA is er de afgelopen vijftig jaar elke dag wel een stuk ruimtepuin onze atmosfeer binnengekomen. De kans op schade is klein: veel ervan verbrand voordat het de oppervlakte bereikt en de rest valt vaak in dunbevolkte gebieden als de Siberische toendra of oceanen.