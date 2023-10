Van Barneveld en Van Duijvenbode liggen er direct uit op World Grand Prix

Raymond van Barneveld is in het Engelse Leicester niet door de eerste ronde van de World Grand Prix gekomen. De vijfvoudig wereldkampioen verloor op het majortoernooi van de Martin Schindler uit Duitsland: 1-2 (2-3, 3-2, 1-3).

Ook voor Dirk van Duijvenbode is het toernooi al afgelopen. Hij verloor met 1-2 van de Noord-Ier Brendan Dolan (3-0, 1-3, 0-3). Danny Noppert is de derde Nederlander die vanavond in actie komt. Hij speelt later op de avond tegen Gerwyn Price, de nummer vier van de wereld.

Pijlenwissel komt te laat

De 56-jarige Van Barneveld, die net twee weken geleden is hertrouwd, miste een behoorlijk aantal dubbels in de eerste leg. De spelers moeten bij dit toernooi een leg niet alleen uitgooien met een dubbel, maar ook beginnen.

'Barney' had gemiddeld vier pijlen nodig om een leg te openen en zag een 2-0 voorsprong snel verdwijnen. Schindler, die ook niet al te best gooide, won de eerste set uiteindelijk met 3-2.