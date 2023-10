Noppert, Van Barneveld én Van Duijvenbode uitgeschakeld op World Grand Prix

Op de openingsdag van de World Grand Prix in Leicester heeft geen enkele Nederlander de eerste ronde overleefd. Danny Noppert verloor op het majortoernooi van Gerwyn Price, de nummer vier van de wereld: 2-0 (3-2, 3-0). Raymond van Barneveld, de vijfvoudig wereldkampioen, was niet opgewassen tegen Martin Schindler uit Duitsland: 1-2 (2-3, 3-2, 1-3). En Dirk van Duijvenbode verloor met 1-2 van de Noord-Ier Brendan Dolan (3-0, 1-3, 0-3). De spelers moeten bij dit toernooi een leg niet alleen uitgooien met een dubbel, maar ook beginnen. Daardoor kunnen spelers soms een leg winnen terwijl een tegenstander nog veel punten over heeft. Harde klappen Price en Noppert (de nummer negen van de wereld) begonnen beiden moeizaam en misten veel dubbels. Uiteindelijk brak Noppert 'The Iceman' en won hij de eerste leg, maar Price pakte de setwinst: 2-3. In de tweede set kreeg Noppert een paar harde klappen te verwerken. Hij verloor alle drie de legs; Price gooide in twee matchdarts uit en is door naar de volgende ronde, waar hij Schindler treft.

World Grand Prix De World Grand Prix in Leicester duurt van 2 tot en met 8 oktober. Het evenement behoort tot de belangrijkste dartstoernooien ter wereld, de zogeheten majors. Ook het European Championship, Grand Slam of Darts en Players Championship Finals horen in deze categorie. De 32 deelnemers strijden in een knock-outsysteem om een bedrag van 138.000 euro, dat voor de winnaar klaarligt. De totale prijzenpot bedraagt 692.000 euro. De World Grand Prix heeft nog een bijzonder tintje. De spelers moeten bij dit toernooi een leg niet alleen beëindigen met een dubbel, maar ook beginnen.



De 56-jarige Van Barneveld, die net twee weken geleden is getrouwd, miste een behoorlijk aantal dubbels in de eerste leg. 'Barney' had gemiddeld vier pijlen nodig om een leg te openen en zag een 2-0 voorsprong snel verdwijnen. Schindler, die ook niet al te best gooide, won de eerste set uiteindelijk met 3-2. Pijlenwissel In de tweede set wisselde 'Barney' van pijlen en begon de Hagenaar meteen beter te gooien. Mede dankzij fouten van de Duitser won hij de leg met 3-2 en bracht de stand op 1-1 in sets. In de laatste en beslissende set miste Van Barneveld drie pijlen om de eerste leg te starten. Zo moest hij een achterstand op Schindler inhalen, die wel goed opende. De triples vielen wat makkelijker voor de Haagse darter, maar ook voor Schindler, die voor kwam te staan met 2-1 in legs. Van Barneveld moest met lede ogen aanzien hoe Schindler zichzelf naar de volgende ronde gooide. Dinsdag komt Michael van Gerwen in actie in zijn eersterondepartij, tegen de Noord-Ier Josh Rock.