Oud-topman modemerk Abercrombie & Fitch beschuldigd van seksuele uitbuiting

De voormalig directeur van de Amerikaanse modeketen Abercrombie & Fitch wordt door acht mannen beschuldigd van seksuele uitbuiting, onthult de BBC. Mike Jeffries en zijn partner Matthew Smith zouden tussen 2009 en 2015 seksfeesten gegeven hebben waarvoor jonge mannen geronseld werden.

Het BBC-programma Panorama deed onderzoek naar vermeend wangedrag van Jeffries. Daaruit blijkt dat een tussenpersoon op zoek ging naar mannen om tegen betaling evenementen van de topman en zijn partner bij te wonen. Een deel van de mannen zegt misleid te zijn over de aard van die bijeenkomsten. Anderen zeggen dat ze wisten dat het om seksuele bijeenkomsten ging, maar niet wisten wat er van ze verwacht werd.

Alle mannen die de BBC sprak zeggen onder druk gezet te zijn om mee te doen aan seksuele handelingen. De tussenpersoon, James Jacobson, zou ze een modellencarrière bij Abercrombie & Fitch in het vooruitzicht hebben gesteld als ze naar de bijeenkomsten zouden gaan. Sommigen kregen van deze man naar verluidt geld om kleren bij de keten te kopen. Anderen zouden 'auditie' hebben moeten doen door seksuele handelingen uit te voeren bij Jacobson.

'Iedereen wist waar hij aan begon'

De bijeenkomsten van Jeffries vonden volgens de BBC plaats in zijn woningen in New York en in luxe hotels in onder meer Londen, Venetië en Marrakech. Twee voormalige aanklagers uit de Verenigde Staten waaraan de omroep de bevindingen heeft voorgelegd, stellen dat er mogelijk sprake is van sekshandel: een vorm van mensenhandel waarbij mensen naar andere staten en landen worden gebracht om onder dwang seks te hebben voor geld.

Jeffries en zijn partner hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. De tussenpersoon ontkent de aantijgingen. "Iedereen waarmee ik in contact kwam en die naar deze evenementen ging, wist precies waar hij aan begon", zegt hij tegen de BBC.

De huidige directie van het modebedrijf zegt geschokt te zijn en "te walgen van het vermeende wangedrag" van de voormalig topman.