Ongeslagen Eindhoven klimt naar vierde plek, NAC wint niet bij debuut Van Gastel

FC Eindhoven blijft het alleraardigst doen in de eerste divisie. De club van trainer Willem Weijs won de uitwedstrijd bij MVV Maastricht met 1-0 en stijgt daardoor naar de vierde plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Eindhoven is de enige ploeg in de eerste divisie die na acht wedstrijden nog zonder nederlaag is. Wel werd al vijf keer gelijkgespeeld. De achterstand op koploper Roda JC bedraagt vijf punten,

Eindhoven speelde bijna tachtig minuten met een man meer na een rode kaart voor MVV-keeper Romain Matthys. De Belg werkte ver buiten zijn strafschopgebied de doorgebroken Collin Seedorf tegen de vlakte.

Pas in de 69ste minuut wisten de Eindhovenaren te profiteren, toen David Garden uit de rebound de 1-0 binnenschoot.

NAC wint niet bij debuut Van Gastel

Jean-Paul van Gastel heeft zijn debuut als trainer van NAC Breda niet kunnen opluisteren met een zege. De uitwedstrijd bij Jong FC Utrecht leverde een 1-1 gelijkspel op.