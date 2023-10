Hoekstra probeert scepsis Europarlement weg te nemen met klimaatbeloftes

Wopke Hoekstra, de kandidaat-Eurocommissaris Klimaat, wil werken aan een wereldwijde kerosineheffing, een maritieme heffing en belasting op fossiele brandstoffen. Ook wil hij de CO2-uitstoot van de EU in 2040 met negentig procent verminderen. Dat heeft hij gezegd in zijn toespraak in een hoorzitting voor de milieucommissie van het Europees Parlement in Straatsburg.

Na een maand van intensieve voorbereiding verdedigt Hoekstra vanavond zijn kandidatuur. Drie uur krijgt Hoekstra de tijd om in een hoorzitting de commissie ervan te overtuigen dat hij geschikt is om Frans Timmermans op te volgen als klimaatcommissaris.

Hoekstra beantwoordt momenteel vragen over zijn ambities, maar moet zich ook verantwoorden voor eerdere uitspraken en zijn werkzaamheden voor Shell en McKinsey en als CDA-leider. Meerdere Europarlementariërs vroegen zich of af Hoekstra's verleden als consultant wel te rijmen valt met Europese klimaatambities. Hij benadrukte onafhankelijk te zullen optreden.

Kritiek tijdens pandemie

Klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor toekomstige generaties is voor hem geen abstracte realiteit, zei Hoekstra in de toespraak voorafgaand aan het beantwoorden aan de vragen. "Minstens een keer per week vragen mijn kinderen me naar twee dingen: de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering."

In het begin van zijn toespraak verwees Hoekstra ook naar de kritiek die hij tijdens de coronacrisis kreeg voor zijn harde woorden tegen sommige lidstaten die om steun vroegen. "Aan het begin van de pandemie heb ik onvoldoende rekening gehouden met de moeilijkheden waarmee sommige lidstaten werden geconfronteerd. Ik wil dat u weet dat ik vind dat ik dat anders had moeten doen", zei Hoekstra.

Sceptisch ontvangen

Het zijn niet alleen zijn eerdere opvattingen en uitspraken die ervoor zorgen dat Hoekstra's kandidaatschap met scepsis werd ontvangen in Brussel. Volgend voorjaar zijn Europese verkiezingen, waardoor de verschillende politieke partijen zich voorbereiden op de campagnetijd. Er hangt vooral veel af van de steun van de Groenen en de sociaaldemocraten voor de benodigde tweederdemeerderheid.

Wettelijk is al vastgelegd dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn, maar Europese deskundigen willen dit versnellen naar negentig procent in 2040. Hoekstra zegt dat hij denkt dat Europa daarvoor moet gaan, maar daar klinkt kritiek op: Hoekstra kan dat als Eurocommissaris Klimaat niet alleen bepalen. Het is ook aan een nieuw parlement en nieuwe commissie, zei Hoekstra.

Hoekstra krijgt daarnaast vragen over hoe hij de plannen gaat betalen. Hij verwijst bij vragen hierover veel naar het ETS. "Ik ben verliefd op ETS", zei Hoekstra. Het ETS is het Europese systeem voor emissiehandel. Dat systeem bestaat in Europa al sinds 2005 en bepaalt dat bedrijven moeten betalen voor hun CO2-uitstoot. Bedrijven mogen alleen CO2 uitstoten waar ze rechten voor hebben. Vervuilende bedrijven moeten extra rechten kopen waardoor duurzaam produceren loont.

Vijf eisen

De Groenen legden voorafgaand aan de zitting een vijftal eisen op tafel waaraan Hoekstra moet voldoen. Ze vroegen onder meer om een versnelling van de 'Green Deal'-agenda. Als Hoekstra niet aan hun eisen tegemoet komt, dreigen ze tegen te stemmen of zich te onthouden van stemming.

Donderdag stemt het hele Europees Parlement over Hoekstra's benoeming als klimaatcommissaris. Bij die stemming moet een meerderheid voor Hoekstra stemmen. Pas daarna kan Hoekstra zich pas echt Eurocommissaris Klimaat noemen.