'Ambassade Nederland betaalde via louche beveiligingsbedrijf mee aan oorlog Sudan'

Dit soort onderzoek is dus heel belangrijk om te kijken hoe geldstromen die deze oorlog gaande houden lopen. De internationale gemeenschap kan zo ingrijpen door deze economische lijnen af te knijpen."

De RSF krijgt op veel meer manieren geld binnen. Zo heeft de militie een lucratieve goudmijn in Darfur, waar ze samenwerken met de Russische Wagnergroep. Veel van dat goud gaat naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Dat geldt trouwens ook voor hun tegenstander, het reguliere leger, die ook veel zakelijke belangen heeft. Het is onbekend hoe het geld van Shield besteed is, maar het maakt wel deel uit van het familienetwerk.

"De RSF heeft een schaduwnetwerk van bedrijven waarmee ze veel geld verdienen. Mede daarom is de paramilitaire groep zo groot en sterk geworden.

De Groene Amsterdammer heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om een reactie, maar die zeggen geen mededelingen te doen over de beveiliging.

De Zwitserse ambassade heeft de samenwerking bij het uitbreken van de oorlog naar eigen zeggen direct stopgezet. Het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken was ook op de hoogte van de connecties met RSF, maar het bedrijf is nog steeds bij hen in dienst. Datzelfde geldt voor Zweden.