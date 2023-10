In Leeuwarden wordt meer geblowd dan in Amsterdam, blijkt uit rioolwater

In Leeuwarden zit naar verhouding meer softdrugsafval in het rioolwater dan in Amsterdam. Dat blijkt uit onderzoek van het KWR Water Research Institute in opdracht van de gemeente Leeuwarden en het Wetterskip Fryslân. De gemeente noemt het percentage drugs in het rioolwater in de Friese stad "uitzonderlijk hoog".

Voor het onderzoek is het water in de rioolzuiveringsinstallatie een week lang onderzocht. Daaruit blijkt dat men in Leeuwarden per 1000 mensen zo'n 3662 milligram THC consumeert, de werkzame stof in wiet en hasj. Dat komt neer op meer dan 21 gram wiet.

Dat is 7 procentpunt meer dan in Amsterdam en 46 meer dan in Utrecht of Eindhoven. Het cocaïnegebruik per 1000 inwoners is in Leeuwarden en Amsterdam gelijk. Het gebruik van MDMA ligt wel lager in Leeuwarden dan in de grote steden, schrijft Omrop Fryslân.

Burgemeester geschokt

Burgemeester Sybrand Buma is geschokt over de cijfers, schrijft hij in een persbericht. "Aanpak hiervan vergt veel inzet van alle kanten."

"Naast de aanpak van drugscriminaliteit hebben we aandacht voor het drugsgebruik. Er is een preventie- en handhavingsplan in ontwikkeling om het gebruik van drugs te voorkomen en te verminderen."