Ook turnsters kunnen feestvieren: ticket voor Olympische Spelen is binnen

De Nederlandse turnvrouwen hebben zich als team geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Tijdens de WK in Antwerpen voldeed het team ruim aan de vereiste top 12-klassering in de landenwedstrijd.

Terwijl de laatste vijf landen vanavond nog in actie komen, vindt Nederland zichzelf met 161,197 punten terug op een veilige vijfde plaats. De Nederlandse ploeg behaalde die score gisteren al.

Een plek in de top 8 - en daarmee deelname aan de WK-teamfinale - lijkt ook vrijwel zeker.

De olympische kwalificatie was het hoofddoel voor de ploeg, die bestaat uit Vera van Pol, Naomi Visser, Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman, Sanne Wevers en reserve Tisha Volleman. Ook tijdens de vorige Spelen van Rio de Janeiro en Tokio was Nederland als ploeg aanwezig.