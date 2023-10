Vaccin tegen vogelgriep in Frankrijk: 60 miljoen eenden gevaccineerd

Voor zover bekend is Frankrijk het enige land in Europa dat eenden op grote schaal gaat vaccineren. Niet iedereen is blij met de campagne, een boer die anoniem contact zocht met persbureau AFP zegt dat klanten hebben gebeld om aan te geven dat zij geen vlees willen van gevaccineerde eenden.

In Nederland wordt sinds enkele weken een proef gehouden met het vaccineren van kippen. Op twee boerderijen in Overijssel en Flevoland zijn vorige maand voor het eerst kuikens gevaccineerd met een vaccin tegen vogelgriep. Het gaat om een eerste veldproef met in totaal 1800 kippen, in opdracht van het ministerie van LNV.

Hoogleraar pluimveegezondheidszorg Sjaak de Wit van de Universiteit Utrecht vertelde eerder op NPO Radio 1 hoe dat in zijn werk gaat. "Kuikens worden op de eerste levensdag meteen gevaccineerd. De kuikens worden vervolgens hun hele leven gevolgd. Een deel van hen wordt na 12 weken nog een tweede keer tegen vogelgriep gevaccineerd. Via bloedonderzoek wordt gekeken of de kippen immuniteit tegen het virus opbouwen."

In maart meldde het ministerie dat bij een vaccinproef met kippen in een laboratorium twee van de vier geteste vaccins succesvol waren. Met deze twee vaccins wordt nu de veldproef in de stallen uitgevoerd. Gekeken wordt of de vaccins ook effectief zijn in de praktijk. De proef loopt tot eind 2025, halverwege volgend jaar worden de eerste resultaten verwacht.