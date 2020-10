Petrucci wint MotoGP op nat circuit van Le Mans

Danilo Petrucci heeft op Le Mans de Grand Prix van Frankrijk in de MotoGP gewonnen. De Italiaan was in de negende race van het onvoorspelbare seizoen al de zevende winnaar.

Waar Ducati de motoren uitstekend had afgesteld op de regen, was Yamaha daar flink de mist mee in gegaan. In een klap was klassementsleider Fabio Quartararo kansloos voor een goede klassering.