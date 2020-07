Laatste stap voordat 5G wordt aangezet: frequentieveiling begint vandaag

Aan de veiling doen in ieder geval KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo mee. Hoeveel partijen er in totaal meedoen en of er bijvoorbeeld providers uit andere landen azen op frequenties is geheim, zegt Meijers. Het proces gaat volledig elektronisch, iedereen zit op een zelfgekozen locatie.

De vorige veiling, die van 4G in 2012, leverde toen nog een recordbedrag op van 3,8 miljard euro. De verwachting is dat deze veiling veel minder opbrengt, maar toch minimaal 900 miljoen euro.

Hoelang dit proces gaat duren weet niemand. Het zou aan het eind van de week al rond kunnen zijn, maar het kan net zo goed weken of zelfs maanden duren. Zolang er geboden wordt, gaat het spel door. Tijdens die periode is er complete radiostilte.

Sinds 10.00 uur kunnen telecomproviders na jaren van voorbereiding bieden op de eerste frequentieband (700 MHz) die is bedoeld voor 5G. Pas als ze die in handen hebben, kunnen ze hun netwerk activeren.

De veiling bestaat uit twee fases. De eerste duurt waarschijnlijk het langst. Hierin worden de beschikbare stukken frequenties, het zijn er in totaal 26, beschikbaar gesteld in veilingrondes. Per ronde wordt er een startbedrag ingezet, waarbij de provider kan aangeven of ze willen (blijven) meedingen naar die bewuste band. Meijers durft niet te zeggen hoelang dit proces gaat duren.

De tweede fase is vooral een technische: dan wordt er gekeken welke stukken frequentie een provider krijgt. Als dat ook is afgerond, wordt de radiostilte verbroken. Het ministerie van Economische Zaken organiseert dan een persbijeenkomst waarop bekend wordt gemaakt welke partij welk deel heeft gekregen en wat de prijs is.

Als dit eenmaal gedaan is, is de weg vrij voor providers om 5G te activeren. Of dat ook direct gaat gebeuren is vooralsnog onduidelijk, maar de kans is er zeker. Het hangt ervan of de providers er klaar voor zijn.

Een kanttekening

Daarmee is 5G dus officieel in Nederland (wel besloot VodafoneZiggo het al eerder aan te zetten op een frequentieband die is bedoeld voor 4G). Een belangrijke kanttekening is wel dat het verschil met 4G vooralsnog klein is. De echte snelheidsverhoging laat nog op zich wachten en komt pas na een veiling, van frequentieband 3,5 GHz, in 2021 of 2022.

Daarnaast is het de vraag of er een zogenoemde killer feature komt. Dat is dé vernieuwing waardoor je niet meer om het netwerk heen kan. Daar zijn genoeg ideeën over, zoals virtual reality, maar of dat dit het ook daadwerkelijk wordt is afwachten. Voor nu volstaat 4G voor bijvoorbeeld het streamen van films en muziek.