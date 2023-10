Trams botsen op elkaar in Den Haag: niemand ernstig gewond

Twee trams zijn in Den Haag op elkaar gebotst vlak bij station Hollands Spoor. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren.

Volgens Omroep West gaat het om een kop-staartbotsing. De omroep meldt dat de mensen die in de trams zaten naar buiten zijn gekomen. Dertien inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand raakte ernstig gewond, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Vanwege de botsing werden veel hulpdiensten ingeschakeld, onder meer verschillende ambulances, brandweerwagens en meerdere politie-eenheden. "In het begin was er nog even paniek, maar al snel bleek het redelijk mee te vallen", aldus de woordvoerder tegen de omroep.

Vanwege het ongeluk nemen verschillende trams in de stad een omleiding.